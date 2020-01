Freie Wähler: Millionen-Entschädigung „vergoldet“ Betreibern den Abschied von der Kohle

Potsdam

Den kompletten Verzicht auf die Zahlung der geplanten Millionen-Entschädigungen für das Abschalten von Kraftwerken an die Betreiber haben die Freien Wähler gefordert. Das Geld soll direkt den Menschen in der Lausitz zu Gute kommen und in die Strukturförderung gesteckt werden, sagte Fraktionschef Peter Vida.

Dazu will die Fraktion im Februar einen Antrag in den Landtag einbringen. Die Kraftwerke würden ohnehin vom Netz gehen, da sie in den nächsten zehn Jahren nicht mehr rentabel seien, erklärte der Energie-Experte der Fraktion, Robert Soyka.

Die geplante Entschädigung sei eine Verschwendung von Steuergeld, hob Vida hervor. Es könne nicht sein, dass die Betreiber von Kraftwerken der Abschied aus der Kohle ohne Gegenleistung auch noch „vergoldet“ werde.

Insgesamt sind vier Milliarden Euro vorgesehen, davon sollen 1,75 Milliarden Euro an das Lausitzer Unternehmen gehen.

Bund und Länder hatten sich auf Kohleausstiegszeitplan verständigt

Der Bund und die Kohle-Länder hatten sich in der vergangenen Woche auf einen Zeitplan zur Abschaltung der Kraftwerke geeinigt. In der Brandenburger Lausitz soll das Kraftwerk Jänschwalde bis spätestens 2028 vom Netz, Schwarze Pumpe bis spätestens 2038.

