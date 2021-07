Kohleausstieg: Söders durchschaubarer Alpen-Populismus

Potsdam

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) untermauert mit seinem Vorstoß zu einem vorgezogenen Kohleausstieg seinen Ruf als Populist, der auf Effekthascherei setzt, möglichst auf Kosten anderer. Aus München redet es sich leicht über die schmutzige Braunkohle in der Lausitz und anderswo – vor allem, wenn man politisch absolut nichts dabei riskiert. „Talk is cheap“ (Reden kostet nix), sagt dazu der Brite.

Bayerns Industriebetriebe sind Stromfresser

An dieser Stelle sei kurz sei daran erinnert, dass Bayern viel mehr als Brandenburg ein Industrieland mit enormem Stromverbrauch ist. Ob die Autohersteller Audi, BMW, MAN, Zuliefer-Riesen wie Schaeffler und Bosch, energieintensive Konzerne wie Wacker Chemie oder die Maxhütte – sie alle sind auf eine stabile Stromversorgung angewiesen. Bis erneuerbare Energiequellen den konventionell erzeugten Strom ersetzen können, wird es noch lange dauern.

Söder-Country bremst bei den Erneuerbaren

Dabei ist Bayern bislang nicht als Spitzenreiter etwa beim Ausbau der Windkraft aufgefallen. In keinem anderen Bundesland ist es schwieriger, solche Anlagen genehmigt zu bekommen. So tun die Bayern alles, um ihr malerisches Voralpenland windradfrei zu halten. Das schmeichelt dem Auge und ist gut für den Tourismus im Land der Zwiebeltürme. Aber wer so handelt, sollte sich nicht als Klima-Musterschüler aufführen. 

Von Ulrich Wangemann