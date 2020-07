Potsdam

Der schrittweise Ausstieg aus der Braunkohle ist beschlossen. Die Kohlekraftwerke in den vier betroffenen Länder, darunter auch Brandenburg, werden nach und nach vom Netz genommen – bis spätestens 2038 soll Schluss mit der Verstromung sein, möglicherweise auch schon eher. Das soll verbindlich geprüft werden. Bundestag und Bundesrat billigten am Freitag die beiden zentralen Gesetze: das Kohleausstiegsgesetz und das Strukturstärkungsgesetz.

Das Letztere enthält ein Hilfspaket für den Strukturwandel in den betroffenen Regionen. Das sind neben der Lausitz das Revier in Mitteldeutschland und das rheinische Revier. Der Bund stellt insgesamt 40 Milliarden Euro zur Verfügung, um strukturelle Defizite auszugleichen. Doch was passiert mit dem Geld konkret, wer profitiert davon und wofür wird es eingesetzt?

14 Milliarden Euro erhalten die betroffenen Regionen

Zunächst bleiben von den 40 Milliarden rund 26 Milliarden beim Bund, der dafür in eigener Zuständigkeit Investitionen vornehmen will. So soll die Verkehrsinfrastruktur ausgebaut, Forschungsprojekte unterstützt und Bundeseinrichtungen angesiedelt werden.

Die übrigen 14 Milliarden teilen sich die vier Kohleländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. Auf Brandenburg entfallen davon rund 3,6 Milliarden Euro.

Projekte sind in Planung oder können von den einzelnen Kommunen beantragt werden. In Brandenburg soll eine eigene Strukturentwicklungsgesellschaft gegründet werden, um die Projekte umzusetzen. Der größte Teil der Fördermittel geht in den Ausbau der verkehrlichen Infrastruktur (Bahn und Straße) und die Bereiche Forschung, Innovation und Wissenschaft gehen.

Beim Ausbau der Infrastruktur sollen die Bahnverbindungen zwischen Cottbus, Dresden und Berlin ertüchtigt werden. Die Autobahn A 13 soll sechsspurig zwischen dem Schönefelder Kreuz und dem Autobahndreieeck Spreewalde ausgebaut werden.

Carl-Thiem-Klinikum Cottbus erhält Medizinerausbildung

Aus dem Carl-Thiem-Klinikum Cottbus soll ein Universitätskrankenhaus mit Medizinerausbildung werden – als Kern der Modellregion Gesundheit Lausitz.

Die BTU Cottbus-Senftenberg soll eine besondere Rolle beim Ausbau der Forschung spielen.

Der Ausbau des Bahn-Standorts Cottbus für die Fahrzeuginstandhaltung wie den ICE 4 ist geplant. Dazu sollen etwa 1200 zusätzliche Industriearbeitsplätze entstehen. Dafür sollen 1,2 Milliarden Euro investiert werden.

Von Igor Göldner