Kohlekonzern Leag verkauft Elektrizität aus Jänschwalde als Ökostrom

In Frankreich wird Strom aus dem Braunkohlekraftwerk Jänschwalde in der Lausitz als Ökostrom verkauft. Das berichtet der Fernsehsender France 2. Demzufolge lässt der Energieerzeuger Leag Elektrizität die bei der Verbrennung von Klärschlamm in der Lausitz gewonnen wird, zu gehobenen Preisen vermarkten.

Das Unternehmen bestätigte der MAZ: „Die Lausitz Energie Kraftwerke AG verkauft Herkunftsnachweise für Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen.“ Und: „Die Quelle ist Biomasse in Form von Klärschlamm, welchen wir an allen unseren Kraftwerken in der Mitverbrennung nutzen.“ Die verkauften Zertifikate seien „von physischer Lieferung unabhängig“, so Leag-Pressesprecher Thoralf Schirmer.

Braunkohleunternehmen: Fünf Prozent sind Ökostrom

Nach Leag-Angaben liegt der Grünstromanteil des Unternehmens bei etwa fünf Prozent der produzierten Elektrizität. Dieser Anteil werde zum Ende eines jeden Jahres von einem Umweltgutachter zertifiziert. Dieser Fachmann stelle also Herkunftsnachweise aus. Diese würden dann ans Umweltbundesamt gemeldet und ins Herkunftsnachweisregister eingetragen.

Bei der Umweltorganisation Grüne Liga ist man fassungslos. Formalrechtlich möge wohl alles korrekt sein, jedoch sei die Verkaufspraxis „irre für die Kunden, die ja einen Beitrag zur Energiewende leisten wollen“, sagte der Braunkohle-Experte der Umweltorganisation Grüne Liga, René Schuster.

Eins der schmutzigsten Kraftwerke Europas

Jänschwalde gehöre zu den schmutzigsten Kraftwerken Europas, weil es mit Braunkohle aus Tagebauen befeuert wird. „Die Mitverbrennung von Müll und Klärschlamm ist eine wirtschaftliche Stütze der Braunkohleverstromung", sagt Schuster. Die Klärschlammverbrennung ist laut Schuster seit 2004 genehmigte Praxis.

Von den zwei französischen Strom-Zwischenhändlern, die den Leag-Strom als erneuerbare Energie vermarkten, hat einer nach Bekanntwerden der Recherchen angekündigt, die Kooperation einzustellen. „Für den deutschen Staat ist das vielleicht erneuerbare Energie“, sagte Julien Tchernia vom Stromanbieter Ekwateur, „für die qualitativen Ansprüche unserer Kunden reicht es aber nicht aus.“

Ahnungslose Kunden zahlen drauf

In dem Fernsehbeitrag wird eine junge Frau gezeigt, die zum Schutz des Klimas den Stromanbieter gewechselt hat und fünf Euro mehr pro Monat zahlt, weil ihr grüner Strom versprochen wurde.

Das Kraftwerk Jänschwalde wurde noch zu DDR-Zeiten gebaut und ist das größte in der Lausitz. Es belegt in der Liste der größten Dreckschleudern in Deutschland regelmäßig einen der vorderen Plätze. Die Grüne Liga beziffert den CO2-Ausstoß des Kraftwerks auf etwa 25 Millionen Tonnen pro Jahr. Für den Kohleabbau wurden in der Region schon mehrere Dörfer abgebaggert.

Anfang Oktober ist der zweite Block des Kraftwerks abgeschaltet und in den Sicherheitsbetrieb übernommen worden. Das heißt: Sollte die Stromproduktion in Deutschland gefährdet sein, könnten die stillgelegten Blöcke wieder hochgefahren werden. Grund für die Abschaltung ist der Klimaschutz. Mit der Abschaltung verringert sich die sofort verfügbare Leistung von 3000 auf 2000 Megawatt. 600 Arbeitsplätze gehen verloren.

