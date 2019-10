Kohlekonzern täuscht Kunden

Potsdam

Auf die Idee muss man erstmal kommen: Das Verbrennen von Klärschlamm in einem Braunkohlekraftwerk als Ökostrom zu deklarieren und an umwelt- und klimabewusste Kunden in Frankreich zu verkaufen. Nun, beim Braunkohle-Konzern Leag findet man offenbar nichts dabei, Kunden derart an der Nase herum zu führen. Nach dem Motto: Wird schon niemand merken im fernen Frankreich, wo man „ Jänschwalde“ ohnehin nicht aussprechen kann – beziehungsweise: Klingt der Ortsname nicht ein bisschen nach Wald?

Diese Art der Kundentäuschung ist schnellstens zu beenden. Das ist ein Fall für die staatliche Zertifizierungsstelle, die den faulen Handel mit ihrem Gütesiegel erst möglich macht. Nur zum Verständnis: Die Leag-Kraftwerke pumpen Klärschlamm in die Öfen ihrer Meiler, wo das Zeug zusammen mit Braunkohle verbrennt und Turbinen antreiben. Meint ernsthaft jemand, Kunden hätten dieses Verfahren im Sinn gehabt, als sie sich für teureren Ökostrom entschieden?

Nein, wer grünen Strom zeichnet, bezahlt für Energie aus Windrädern, Wasserkraftwerken oder Solarzellen. Nichts spricht dagegen, Klärschlamm zu verfeuern – aber bitteschön nicht unter dem Siegel des Umweltschutzes. Wolfsburg bewirbt sich ja derzeit auch nicht um den Titel „Staatlich anerkannter Luftkurort“.

Von Ulrich Wangemann