Nicht erst 2038, sondern bereits 2028 soll mit der Braunkohleverstromung im Kraftwerk Schwarze Pumpe ( Spree-Neiße) Schluss sein. Die Lausitzer Energie Aktiengesellschaft ( Leag) will zehn Jahre früher abschalten, als in seinem Lausitzer Revierkonzept geplant war. Das berichtet die Lausitzer Rundschau auf ihrer Internetseite.

Staatskanzlei mit neuen Informationen

Bislang war nur davon die Rede gewesen, dass das Kraftwerk Jänschwalde ( Spree-Neiße) 2028 als erstes Kraftwerk in Ostdeutschland vom Netz gehen sollte. Schwarze Pumpe sollte ein Jahrzehnt später folgen. Das Konzept der Landesregierung sei mit den Kraftwerksbetreibern abgestimmt, hieß es noch Mitte Januar aus der brandenburgischen Staatskanzlei. Braunkohlekraftwerk Jänschwalde. Patrick Pleul/dpa

Dem Bericht zufolge führt das Unternehmen als Grund für die vorgezogene Stilllegung an, dass der Tagebau Welzow-Süd nicht um das Teilfeld II erweitert wird. Dies habe Sven Tischer, Referent des Lausitz-Beauftragten in der Potsdamer Staatskanzlei, der LR bestätigt. Da die Kohleverstromung gemäß dem politischen Kohlekompromiss und der rot-schwarz-grünen Koalitionsvereinbarung in Brandenburg 2038 enden soll, sei die Erweiterung um 1900 Hektar nicht mehr nötig, die bis in die 2040er Jahre gedauert hätte.

Leag bestätigt konkrete Jahreszahl noch nicht

Die Leag selbst wird nicht so konkret. „Welche konkreten Auswirkungen dieser Fahrplan zum Kohleausstieg auf die Tagebauplanung hat, bewerten derzeit unsere Fachabteilungen“, zitiert die LR Leag-Sprecherin Kati Gerstner. Er im Laufe des Jahres werde eine Entscheidung über die Erweiterung von Welzow-Süd fallen.

Von Alexander Engels