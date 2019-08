Potsdam

Das Braunkohle-Kraftwerk Jänschwalde ist die mit Abstand größte Dreckschleuder in Brandenburg und Berlin. Das geht aus Daten der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHST) hervor, die der RBB ausgewertet hat.

Demnach hat das Kraftwerk, das vom Kohlekonzern Leag betrieben wird, im vergangenen 22,8 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente ausgestoßen. Deutschlandweit ist Jänschwalde die drittgrößte Dreckschleuder.

Der CO2-Ausstoß des Kraftwerks entspricht laut DEHST dem Jahresverbrauch von etwa zwei Millionen Menschen. Relativ hoch ist der Liste zufolge auch der CO2-Ausstoß im Leag-Kraftwerk Schwarze Pumpe. Dort wurden 2018 etwa 12,4 Millionen Tonnen Treibhausgase in die Luft geblasen.

In Berlin ist das von Vattenfall betriebene Heizkraftwerk Reuter West in Siemensstadt die Anlage mit dem größten Co2-Ausstoß. Vergangenes Jahr waren es 2,1 Millionen Tonnen – was rechnerisch dem Output von 190.000 Menschen entspricht. In dem Kraftwerk wird Steinkohle verfeuert.

Von MAZonline