Potsdam

Zum Geburtstag der brandenburgischen Universitäten könnte man viel Wasser in den Wein gießen. An der jungen Universität Potsdam wurde über die Stasi-Vergangenheit mancher Hochschulmitglieder hinweggesehen, daneben kamen Menschen in den akademischen Mittelbau, die gar nicht als Wissenschaftler ausgebildet worden waren. Die Fusion der BTU Cottbus mit der Hochschule Lausitz viele Jahre später wurde nicht von allen beklatscht. Schließlich entdeckten die von der Viadrina herbeigesehnten polnischen Studierenden zwischenzeitlich andere Länder für sich.

Also alles nur Fassade? Im Gegenteil! Die Universität Potsdam bildet heute nicht nur Lehrer aus, sie hat Forschung von internationalem Rang und eine privat finanzierte Digitalfakultät. Die BTU hilft der Lausitz beim Strukturwandel und leistet weit über die Region hinaus Beiträge für die Energie- und Digitalwende. Die Viadrina schließlich ist zum Beispiel mit ihrer die Fachgrenzen überschreitenden Forschung und Lehre ein Trendsetter des Hochschulbetriebs. Alles in allem wurde in Brandenburg in 30 Jahren eine Hochschullandschaft geschaffen, die sich international nicht verstecken muss. Brandenburgs Universitäten sind nicht nur ein Grund zum Stolz, sie sind auch ein solides Fundament für die wirtschaftliche Zukunft.

Von Rüdiger Braun