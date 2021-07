Potsdam

Wenn in anderthalb Wochen in Brandenburg wieder die Schule beginnt, werden sich die Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche einem Corona-Schnelltest unterziehen müssen. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) setzt dabei auf die Antigen-Schnelltests. „Schulen sind sichere Orte“, sagt sie. Neben den Tests sorge dafür die inzwischen hohe Impfquote unter Pädagogen und die Maskenpflicht im Unterricht.

Zwei Millionen Euro pro Monat gibt Brandenburg für die Schnelltests an Kitas und Schulen aus, die die Schüler zu Hause vor Unterrichtsbeginn durchführen sollen – an zwei nicht aufeinanderfolgenden Tagen. Eltern müssen schriftlich bestätigen, dass der Test der Kinder negativ war. Ohne Test kein Zutritt zum Schulgebäude, lautet die Devise. In Kitas sind die Tests nur für die Erzieherinnen verpflichtend.

Lolli-Test: 30 Minuten lutschen

Doch inzwischen gibt es Alternativen zu den Schnelltests, bei denen man sich ein Probestäbchen in den Rachen oder in den vorderen Nasenraum stecken muss: die sogenannten Lolli-Tests. Mit ihnen sollen Infizierte – darunter solche, die (noch) keine Covid-19-Symptome zeigen – schnell erkannt und die Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 möglichst eingeschränkt werden.

Das Verfahren: Kinder und Erwachsene in einer Schulklasse oder Kindergartengruppe lutschen für etwa 30 Sekunden an jeweils einem Tupfer – wie bei einem Lolli. Diese werden dann vor Ort in ein gemeinsames Proberöhrchen – als sogenannter Pool – gepackt, das dann später im Labor mit der zuverlässigen PCR-Methode auf Bestandteile des Coronavirus untersucht wird.

Sollte sich der Pool als positiv herausstellen, machen die Beteiligten erneut einen Lolli-Test. Dann aber werden die Proben einzeln analysiert, um herauszufinden, wer konkret betroffen ist.

Lolli-Tests sind einfacher

Ergebnisse der herkömmlichen Antigentests sind weniger valide als bei der PCR-Methode, die Erbmaterial des Erregers nachweist. In Brandenburg gab es in den vergangenen Monaten jedenfalls viele falsch positive Ergebnisse.

„Die Pool-Testungen haben den großen Vorteil - ich sag‚s mal salopp -, dass alle Schüler in einer Klasse in einen großen Becher spucken. Das ist nicht sehr aufwendig, und das kann auch jeder“, sagte der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Burkhard Rodeck, Anfang Juli im Bundestag.

Weniger falsch-positive Ergebnisse

Ein weiterer Vorzug: Bei den Lolli-Tests gibt es weniger häufig falsche Ergebnisse als bei den Antigentests. Das haben nach Erkenntnissen des Direktors des Instituts für Virologie der Uniklinik Köln, Florian Klein, wissenschaftliche Untersuchungen ergeben. „Wir hoffen, dadurch Kinder möglichst frühzeitig zu erkennen, bevor es dann zu weiteren Infektionsketten kommt“, so der Mediziner bei einer Veranstaltung des Science Media Center.

Die Testmethode gilt vor allem als geeignet bei niedrigen Inzidenzen, wenn nur wenige infizierte Kinder in den Klassen oder Kita-Gruppen vermutet werden. Bei hohen Fallzahlen – mit beispielsweise mindestens einem infizierten Kind pro Klasse oder Gruppe – wäre mehr Aufwand mit relativ vielen Nachtestungen von Einzelproben zu erwarten.

Ernst: Es gibt Vor- und Nachteile

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) sieht die Lolli-Tests skeptisch, auch wenn sie inzwischen vom Robert-Koch-Institut empfohlen werden. „Wir haben uns damit sehr stark auseinandergesetzt, aber es gibt Vor- und Nachteile“, erklärte sie.

Der Hauptvorteil der Antigen-Schnelltests: Das Ergebnis liegt binnen 15 Minuten vor. Kinder, deren Test positiv ausfällt, gehen gar nicht erst in die Schule. Die Lollis liefern das Ergebnis erst nach der Labor-Auswertung, in der Regel nach 24 Stunden, wie Ernst sagte. „Sie sind genauer, aber sie müssen ins Labor eingeschickt werden.“

Zweiter Test nötig, bei positivem Pool

Wenn das Ergebnis der Pool-Testung positiv ausfällt, müssen alle Mitglieder des Pools noch einmal einzeln getestet werden, um herauszufinden, wer die Infektion trägt und wer nicht. „Uns ist aber wichtig, dass wir sofort erkennen, welche Kinder infiziert sind und welche nicht“, erklärte Ernst.

Brandenburg werde die Lolli-Tests aber im Rahmen eines Modellprojekts testen, kündigte die Ministerin an. Genau verfolgt wird dabei auch, welche Erfahrungen man in der Landeshauptstadt Potsdam macht. Dort wurden kürzlich die ersten Lolli-Tests für Kitas ausgeliefert.

NRW setzt auf Lolli-Tests

Ein weiteres Problem sieht das Bildungsministerium: Bei steigenden Inzidenzen und steigenden Corona-Test-Zahlen, stauen sich womöglich die Proben in den Laboren. Und Schulen gehören bei der Rangliste der Institutionen, deren PCR-Tests zuerst ausgewertet werden, nur zur Kategorie 4.

In Nordrhein-Westfalen kommt die neue PCR-Pool-Methode schon seit mehreren Monaten zum Einsatz - seit Mitte April in Kölner Kitas, seit Mitte Mai auch in Grund- und Förderschulen in ganz NRW. Im Land werden pro Woche etwa 80 000 Pool-Tests gemacht mit durchschnittlich 16 bis 18 zusammengefassten Proben, sagte Virologie-Professor Klein Anfang Juli. Er ist an der Erprobung der Lolli-Tests beteiligt und hält es für möglich, sie flächendeckend bundesweit einzusetzen.

Ein Nachteil der Pool-Methode im Vergleich zu Schnelltests sei der logistische Aufwand, so Klein. Denn sie erfordere stets den Transport in ein Labor und eine gewisse Dauer, bis das Ergebnis feststehe. Nach Ansicht des Mediziners ist diese Herausforderung für die Labore aktuell aber zu leisten.

Von Torsten Gellner und Sebastian Fischer