Kommentar: 2G ist langfristig alternativlos

Potsdam

Wie bekommt man die Impfunwilligen dazu, sich doch noch impfen zu lassen? Indem man striktere Regeln für sie aufstellt. Seit dem 16. September gilt in Brandenburg die 2G-Option. Wird sie von Gastronomen und Veranstaltungsbetrieben angewandt, heißt das für Gäste, sie haben nur Zutritt, wenn sie entweder geimpft oder genesen sind. Ein aktueller Corona-Test bringt dann nichts mehr.

2G auf lange Sicht alternativlos

Hinter dieser Regelung steht der politische Wille, Veranstaltungen und Gasträume sicherer zu machen. Gerade mit dem Blick auf den Herbst und den Winter. Das ist sinnvoll und vermutlich auf lange Sicht auch alternativlos. Auch wenn viele Gastronomen und Veranstalter bisher an der 3G-Regelung festhalten. Weil sie die Bürokratie scheuen, die mit den Kontrollen der Gäste einhergeht, aber auch, weil sie keinen Ärger wollen, schon gar nicht mit den eigenen Kunden. Das ist mehr als verständlich.

Bei 3G besteht Risiko

Doch was ist die Alternative? Ungeimpften auch weiterhin die selben Rechte zuzubilligen, wie den Geimpften und Genesenen und damit zu riskieren, dass sich Menschen infizieren? Spätestens wenn die Infektionszahlen wieder steigen, könnte sich rausstellen, dass 3G nicht ausreicht. Um diese Erkenntnis zu vermeiden, wäre es also nötig, 2G so schnell wie möglich umzusetzen, Bürokratie und Ärger zum Trotz.

Von Gesa Steeger