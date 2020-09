Potsdam

Die AfD bleibt trotz weltweit ansteigender Infektionszahlen dabei, die Gefahr herunterzuspielen, die von Corona ausgeht. Obgleich selbst an Covid-19 erkrankt, bezeichnet der Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter aus Dahme-Spreewald die Corona-Infektion als „leichteste Erkältung, die ich je hatte“.

Kraft und Jugend

Da mag man den 34-Jährigen beglückwünschen: Er ist jung und findet Kraft und Zeit für ein Zwölf-Minuten-Video auf Facebook. Wenn es nur allen Erkrankten so ginge. Was Kleinwächter und seine Parteifreunde im Potsdamer Landtag übersehen: Bei Corona-Schutzmaßnahmen geht es nicht in erster Linie darum, ob man selbst glimpflich davon kommt. Das ist eine Kinderlogik. Ätsch-Bätsch, mir geht es prima! Corona ist vor allem für die Älteren, Kranken gefährlich – allerdings trifft es auch manche Mittzwanziger hart. Masketragen ist ein Akt der Solidarität. Wer den verweigert, handelt zumindest unhöflich, vermutlich fahrlässig.

Zur Schau getragene Sorglosigkeit

Die zur Schau getragene Sorglosigkeit der AfDler hat jetzt die Seuche in die Parlamente geschleppt – Potsdams Stadtverordnetenversammlung, Landtag und Bundestag sind betroffen. Was macht die AfD? Sie geht gegen das vom Landtag erlassene Maskengebot gerichtlich vor. Ihr Kampf gegen das harmlose Stoffläppchen ist fast schon irrational. Gern möchte man wissen, was die älteren, vorerkrankten Parlamentarier der Partei im tiefsten Herzen von der Ignoranz ihrer Fraktionskollegen halten. Der ein oder andere wurde auch in der Vergangenheit schon mit Maske gesichtet.

