Kommentar: Bleiberecht für junge Geflüchtete

Potsdam

Integrationsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) will das Bleiberecht von Geflüchteten stärken und jungen Menschen den Weg in den Arbeitsmarkt erleichtern. Ein Schritt, der sehr begrüßenswert ist.

Bürokratische Hürden sind hoch

Nicht nur, weil es endlich an der Zeit ist, jungen Geflüchteten bessere Perspektiven zu bieten, sondern auch, weil viele Betriebe in Brandenburg händeringend nach willigem Nachwuchs suchen. In vielen Fällen scheitert die Zusammenarbeit aber an rechtlichen und bürokratischen Hürden. 2016 verabschiedete die Bundesregierung das Integrationsgesetz, in dem neben aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen auch Arbeitsmarktreformen beschlossen wurden. Im März 2020 folgte das Fachkräftegesetz, das Menschen aus Nicht-EU-Ländern den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erleichtern sollte.

Bleiberecht sorgt für mehr Sicherheit

Doch in vielen Fällen ist die Anerkennung von Arbeitsleistung und Abschlüssen aus dem Ausland nach wie vor kompliziert und langatmig, ebenso wie die Visa-Bestimmungen. Hinzu kommt, dass nicht jeder, der einen Ausbildungsplatz bekommt auch automatisch ein Bleiberecht hat. Das sorgt nicht nur bei den Betroffenen für Unsicherheit, sondern auch bei vielen Betrieben. Eine Stärkung des Bleiberechts würde für mehr Sicherheit sorgen – und davon würden langfristig alle profitieren.

Von Gesa Steeger