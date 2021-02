Potsdam

Ja, sie haben recht! Das fanden wohl auch die meisten Abgeordneten, die den Reden der Vertreter der Volksinitiative „Verkehrswende Brandenburg jetzt!“ im Ausschuss lauschten. Natürlich will jeder, dass die Großmutter im abgelegenen Flecken Zechlin leichter nach Neuruppin kommt, natürlich bräuchten wir mehr direkte Zugverbindungen zwischen brandenburgischen Städten und natürlich wäre es super, wenn es zwischen Berlin und Potsdam eine tolle und sichere Fahrradautobahn gäbe, die diesen Namen auch verdienen würde.

Aber natürlich lassen Widerworte nicht lange auf sich warten. Was ist mit all den komplizierten Planungsverfahren? Und was sagen die Anwohner an all den wieder erwachenden Bahnstrecken? Und wer soll es bezahlen? Auch alles berechtigt! Aber letztlich gilt, was die Volksinitiative durch ein eigenes Verkehrsgesetz absichern will: Wo ein politischer Wille und eine Strategie ist, da findet sich sicher auch ein (Verkehrs-)Weg. Es ist nicht einmal schlimm, dass die Initiative sich mit Details zum Gesetz und auch mit konkreten Aus- und Umbauwünschen etwa durch Nennung von Schienenkilometern zurückhält. Ihr kommt es auf ein fundamentales Umsteuern an: Weg von der Autofixierung, hin zum Denken in Wegen und Verbindungen. Ideen liegen jedenfalls auf dem Tisch.

Von Rüdiger Braun