Potsdam

Es fiel zuletzt immer schwerer, der 2G-Regel in Geschäften etwas abzugewinnen. Abgesehen von den Belastungen für den gebeutelten stationären Handel: Die mit der Omikron-Variante prognostizierten Katastrophen-Szenarien sind bisher zum Glück nicht eingetreten. Das liegt zum einen an den Vorsichtsmaßnahmen, zum anderen aber eben auch daran, dass Omikron weniger schlimm wütet als befürchtet. Die Krankenhäuser sind zwar be-, aber nicht überlastet.

Wie weitgehend und wann man auf diese Erkenntnis reagieren würde, das hat zu Diskussionen in der Kenia-Koalition geführt. Wiederholt stellte sich die CDU an die Spitze des Lockerungslagers und war damit zumindest teilweise erfolgreich. Auch das völlig bizarre, unverhältnismäßige nächtliche Ausgangsverbot für Ungeimpfte wird endlich ausgemistet.

Ein bisschen mehr Lockerungsmut würde man sich für die Gastronomen wünschen. Wenn man schon nicht ganz Tabula rasa macht – warum nicht wieder auf 3G setzen? Immerhin ziehen Berlin und Brandenburg bei den Lockerungen an einem Strang, wie es scheint. Beide streichen 2G-Regel im Einzelhandel. Alles andere wäre auch blanker Unsinn gewesen – und kontraproduktiv. Wenn nur ein Land die Maßnahme aufgehoben hätte, hätte man einen Shopping-Tourismus der Ungeimpften in Gang gesetzt.

Von Torsten Gellner