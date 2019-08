Potsdam

Auf eins darf sich eine neue Landesregierung, egal welcher Couleur, gefasst machen: Es wird zunehmend schwerer, für das Land eine einheitliche Politik zu machen. Die Gegensätze verschärfen sich, Brandenburg ist mehr denn je ein Land der zwei Geschwindigkeiten.Berliner Familien prägen zunehmend das Umland – mit all ihren Ansprüchen, vergleichsweise hohen Einkommen und einem Steueraufkommen, von dem städtische Kämmerer in der Lausitz und Prignitz nur träumen.

Bitte keine Neiddebatte

In Werder/ Havel ist der Quadratmeterpreis für Bauland binnen eines Jahres um 100 Euro gestiegen – in Forst bekommt man für ein großes Grundstück kaum genug Geld, um sich in Berlin eine Zwei-Zimmer-Wohnung kaufen zu können, während der Kohle-Tagebau vor den Toren der Lausitz-Stadt in zwei Jahrzehnten endgültig Geschichte sein soll.

Gleichwohl sind diese Gegensätze eigentlich gar keine. Brandenburg hat durch seine Lage als Herzkranzregion der Bundeshauptstadt ganz andere finanzielle Möglichkeiten als etwa Sachsen-Anhalt. Was es braucht, ist ein Dialog der Regionen, damit keine Neiddebatte aufkommt. Die Lausitz hat zu Recht viel Aufmerksamkeit erhalten in den vergangenen Monaten. Jetzt sind auch mal wieder die anderen Gegenden dran.

Von Ulrich Wangemann