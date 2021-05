Potsdam

Der Brandenburger Impfgipfel war eine Machtprobe zwischen der Landesregierung und der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBB). Die Ärzteorganisation empfindet die Impfzentren als Doppelbelastung und will sie gerne loswerden.

Die Regierung hält die zentralen Anlaufstellen weiter für nötig, denn im Land des Ärztemangels hat längst nicht jeder Märker einen Hausarzt. Die Landesregierung hat sich bei dieser Machtprobe durchgesetzt. Die Impfzentren bleiben bis Ende Juli – mindestens.

Ganz mit eingezogenem Kopf muss die KVBB aber nicht vom Platz gehen. Sie hat von der Macht des Faktischen profitiert. Längst haben die Arztpraxen, obwohl erst spät in die Impfkampagne eingestiegen, die Führungsrolle übernommen. Das konnte die Regierung nicht ignorieren.

Das Kräfteverhältnis in Impfdosen ist klar

Das soll sich im Juni noch einmal verstärken. Das Kräfteverhältnis in Impfdosen soll dann so aussehen: 150.000 Dosen pro Woche sollen über die Praxen, 45.000 über die Impfstraßen den Weg in die Oberarme finden. Ob letzteres realistisch sein wird, bleibt abzuwarten.

Die Impfwilligen werden den Machtkampf um die Impfhoheit kopfschüttelnd verfolgt haben. Was sie interessiert ist: Wann bekomme ich endlich meinen Termin? Ob man sich die ersehnte Spritze in einer Arztpraxis oder einer reinen Impfstelle abholen kann, dürfte ihnen egal sein.

Hauptsache, die ewig gleichen Phrasen, welche die Impfkampagne von Anfang an begleiten – mehr Tempo, Impfturbo einlegen, Ärmel hoch – werden endlich in die Tat umgesetzt. Ohne Eitelkeiten, ohne Verschwendung und ohne dass Menschen wegen eines undurchsichtigen Termin- und Impfstoffmanagements wieder ungeimpft nach Hause geschickt werden.

Von Torsten Gellner