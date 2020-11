Potsdam

Jetzt haben wir es schriftlich. Wer in Brandenburg einen Beruf im Sozialwesen, besonders in der Altenpflege, ausübt, der arbeitet am gesundheitlichen Limit. Der Anspruch, Menschen helfen zu wollen, es aber wegen straffer Zeitpläne nicht zu können, zehrt so an den Nerven, dass sich viele krank melden müssen. Bei den Altenpflegerinnen – es handelt sich hier zu 80 Prozent um Frauen – kommen laut den Daten der Barmer-Krankenkasse gut 31 Tage Krankschreibung zusammen. Zwar leiden die Beschäftigten auch unter den körperlichen Strapazen, aber die psychischen Störungen folgen gleich an zweiter Stelle. Das Schlimme an den aktuellen Befunden: Wir reden hier nicht vom Stress der Pflegekräfte in Corona-Zeiten, wir sprechen vom friedlichen Jahr 2019. Wie sich die Pandemie auf die Beschäftigten im Sozial- und Gesundheitswesen ausgewirkt hat, werden wir erst kommendes Jahr erfahren. Besser dürfte es auf keinen Fall geworden sein. Nach einem wichtigen Grund für die hohen Krankenstände braucht man nicht lange zu suchen: Es fehlt hinten und vorne an Personal, besonders an jungem. Schon im Frühjahr hat man den Menschen in Sozial- und Gesundheitswesen für ihren Einsatz applaudiert und gesagt, sie bräuchten mehr Anerkennung. Die neuen Tarifverträge sehen zwar eine finanzielle Verbesserung vor, eine neue Beschäftigungsoffensive ist aber kaum zu erwarten. Genau die bräuchte es aber, um den Helfern wirklich zu helfen, bevor sie zusammenbrechen und uns nicht mehr helfen können.

Von Rüdiger Braun