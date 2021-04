Potsdam

Brandenburg steht vor einer Wende in seiner Verkehrspolitik. Zwar wird die Volksinitiative formal abgelehnt, weil das die Volksgesetzgebung so verlangt, wenn die geforderten Ziele nicht zu 100 Prozent übernommen werden. Aber die Anliegen sollen dennoch weitgehend umgesetzt werden und in einem Brandenburger Mobilitätsgesetz münden. Was nun zwischen den Parteien vereinbart wurde, ist ein Minimalkompromiss.

Viele Fragen sind noch offen, und ihre Beantwortung wird in die Zukunft vertagt. Vor den wesentlichen Entscheidungen über neue Buslinien, mehr Zugkilometer oder ein lückenloses Radwegenetz steht ein auf anderthalb Jahre angesetzter Dialogprozess. Gemessen an den schier unendlichen Planungszeiträumen, die im Verkehrswesen üblicherweise gelten, ist das sogar noch überschaubar.

Aber das Risiko für die Initiatoren besteht, dass das Gesetz dann doch nicht kommt. Trotzdem ist ein solcher Prozess, in den viele Verbände und Interessengruppen eingebunden werden, der richtige Weg.

In einem Flächenland, in dem die meisten Menschen auf ein Auto angewiesen sind, die nicht von Ideen aus dem Speckgürtel zwangsbeglückt werden wollen, muss eine Verkehrswende breiter diskutiert werden als dort, wo die nächste U-Bahn-Station nur zehn Minuten entfernt liegt. Es sei denn, man will neue Formen des Abgehängtseins in Kauf nehmen oder kann das Geld mit dem Füllhorn ausschütten.

Von Torsten Gellner