Kleinstaaterei bedeutet, dass jeder Provinzfürst, jede Provinzfürstin seine/ihre eigenen Regeln aufstellen darf. „Kleinstaaterei“ klingt nach „kleinkariert“, der Begriff hat einen negativen Beigeschmack. Föderalismus klingt vornehmer, bedeutet im Ergebnis aber mitunter dasselbe.

Was sich die Landesregierungen in Kiel (CDU-Fürst) und Mainz (SPD-Fürstin) haben einfallen lassen, um die Superspreader aus vier Berliner Corona-Problembezirken von Ostsee und Eifel fernzuhalten, fällt in diese Kategorie. Föderalistischer beziehungsweise provinzieller Unfug.

Völlig losgelöst von der Frage, ob die Maßnahmen dem Infektionsschutz dienlich sind (der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagt: eher nein), verkennen sie die Realitäten in einer Metropole mit 3,7 Millionen Einwohnern und den fließenden Übergängen zwischen den einzelnen Bezirken, die das RKI in seiner Risikobewertung Städten oder Landkreisen gleichstellt.

Praktikabel sind sie ohnehin nicht. Dazu drei Beispiele: Die Britzer Straße gibt es in Berlin zweimal. Einmal im von Corona wenig tangierten Niederschöneweide im Bezirk Treptow-Köpenick, einmal im Covid-Hotspot Neukölln. Von Taxifahrern abgesehen, weiß das wohl nur ein Bruchteil der Berliner.

Wie soll es dann ein Hotelier oder Ferienhausvermieter auf Föhr oder in Trier wissen und entsprechend handeln? An der Rezeption „ Google Maps“ anwerfen, und gucken, ob der Besucher in der guten oder in der gefährlichen Britzer Straße wohnt?

Servicehölle in den Meldeämtern

Natürlich, nachprüfen ließe sich das anhand des Eintrags im Personalausweis. Es gibt in Berlin aber bekanntlich auch eine fortgeschrittene Verwaltungs-Pandemie. Der Service in den Meldeämtern ist berüchtigt, die Wartezeiten lang. Die Wahrscheinlichkeit, dass meine Meldeadresse von meinem realen Wohnort abweicht, ist gar nicht so klein.

Drittens wird bei all dem das Wohnortprinzip zugrunde gelegt. Wenn ich in einem Randbezirk mit niedrigen Infektionszahlen lebe, aber in der Innenstadt arbeite, halte ich mich jeden Tag viele Stunden in einem Corona-Risikogebiet auf. Vom Pendeln mit der BVG ganz zu schweigen. Dieses Wissen würde ich beim Check-in in einem der Kleinstaaterei anheim gefallenen Bundesland wahrscheinlich für mich behalten. Die Provinzler müssen nicht alles wissen.

Von Thorsten Keller