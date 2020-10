Potsdam

Die Fluglinie Easyjet hat sich nochmal an einem BER-Witz versucht. „Der BER: Jetzt auch mit Flugzeugen“, lautet der aktuelle Werbe-Slogan der Airline, die als eine der ersten vom neuen Flughafen aus operiert. Man muss das nicht komisch finden, aber es zeigt: Auch nach seiner Vollendung dient das Großprojekt als Lachnummer. BER-Scherze durften in den vergangenen Jahren auf keiner Party fehlen, kaum eine Begrüßungsrede auf Wirtschaftsempfängen kam ohne den lakonischen Hinweis auf den „bestimmt bald fertigen“ Flughafen aus. Die Buchstaben B-E-R standen sinnbildlich für den größten Bauskandal des wiedervereinten Deutschlands. Wirklich witzig war das schon lange nicht mehr.

Die Zähmung des Monsters

Wenn heute gegen 14 Uhr endlich die erste Maschine in Schönefeld landet, dann ist das ein Grund zur Erleichterung. Ein Grund zum Feiern ist es nicht. Dazu wurden in den vergangenen Jahren zu viele Ressourcen verschwendet, wurde zu oft umgeplant, haben zu viele Verantwortliche versagt. Die Zahl der zwischendurch festgestellten Baumängel ist fünfstellig, am bekanntesten ist die monströse, aber zunächst nicht funktionierende Entrauchungsanlage. Dass das „Monster“ am Ende noch gezähmt werden konnte, kam für viele einem Wunder gleich.

Unternehmerischer Murks, staatliche Misswirtschaft

Wer nach den Gründen des Versagens sucht, landet bei einem diffusen Mix aus unternehmerischem Murks und staatlicher Misswirtschaft. Die Eigentümer-Konstruktion (der Bund sowie die Länder Berlin und Brandenburg sind Gesellschafter) hat zum Hin- und Herschieben von Verantwortlichkeiten geführt. Die Behördenvertreter in den Aufsichtsgremien - an ihrer Spitze stand lange Zeit Klaus Wowereit, dann Matthias Platzeck - haben weggeschaut (oder sie wussten nicht, was sie taten), ohne jemals dafür geradestehen zu müssen. Auch zahlreiche Untersuchungsausschüsse haben das nicht geändert.

Am Ende steht eine massive Verschleuderung von Steuergeldern. Die Kosten von geschätzt sechs Milliarden Euro (dreimal so viel wie geplant) werden das Unternehmen und die Steuerzahler noch lange belasten. Der Ruf der öffentlichen Hand als Bauherrin solcher Großprojekte hat nachhaltig gelitten. Ob die Leidensgeschichte des Bauwerks in Vergessenheit gerät, wenn die Menschen erst sehen, dass es funktioniert, wie BER-Chef Engelbert Lütke Daldrup meint? Wahrscheinlich ja. Aber das ist nur ein schwacher Trost.

Wachstumsmotor für die Region

Für Brandenburg gibt es dennoch ein Happy End. Das Land wird von dem fertigen Flughafen immens profitieren, er ist schon jetzt ein Wachstumsmotor. Firmen wie Tesla und Rolls Royce suchen bewusst die Nähe zum Airport. Die Preise für Gewerbeimmobilien rund um Schönefeld sind zuletzt kräftig gestiegen. Selbst Wohnhäuser in Flughafennähe sind gefragt – obwohl es dort laut ist. Die Flughafenregion hat von allen märkischen Regionen die größte Dynamik, und diese wird noch zunehmen, wenn es erst wieder einen regulären Flugbetrieb gibt. Wegen Corona öffnet der BER nun nach jahrelanger Verspätung inmitten der größten Krise der Luftfahrt. Ein fertiger Flughafen, dem die Passagiere fehlen. Tragisch, aber irgendwie auch passend.

