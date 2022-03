Potsdam

Auch das noch: Mitten in einer Zeit, in der fieberhaft über Alternativen zum russischen Gas und Öl nachgedacht wird und die Energiepreise ins Wucherhafte steigen, muss der Tagebau Jänschwalde in der Lausitz stillgelegt werden. Kein Kilo Kohle darf ab Mitte Mai mehr aus der Grube geholt werden. So hat es das Cottbuser Gericht Verwaltungsgericht entschieden.

Das Gericht hat nicht gegen fossile Energieträger geurteilt, es hat auf ein dummes Versäumnis reagiert. Die wasserrechtliche Erlaubnis zur Entnahme von jährlich mehr als 100 Millionen Kubikmeter Wasser (zum Vergleich: bei Tesla sind es 1,4 Millionen) hätte verlängert werden müssen. Das ist aber nicht geschehen, deswegen fehlt die bergbaurechtliche Grundlage für den weiteren Abbau in Jänschwalde.

Wird der Strom ausgehen? Wohl kaum

Wenn der Tagebau nun in die Zwangspause gehen muss, wird die Energieproduktion teurer. Denn zum Betrieb des Kraftwerks muss Kohle aus anderen Gruben umständlich herbeigeschafft werden. Zugleich muss der nutzlose Tagebau gesichert werden. Der Strom wird deswegen aber nicht ausgehen.

So ärgerlich das Urteil ist: Das Gericht konnte seine Entscheidung nicht davon abhängig machen, was energiepolitisch gerade wünschenswert ist. Politisch ist es gleichwohl ein Urteil zur Unzeit. Denn die Kohle wird – auch wenn es vielen nicht passt – noch gebraucht werden.

Von Torsten Gellner