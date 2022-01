Kommentar: Den Radikalen entgegentreten 

Potsdam

Der Brandenburger Verfassungsschutz beobachtet die Übernahme von Corona-Protesten durch Extremisten und rechte Akteure. Landesweit gehen besorgte Menschen gemeinsam mit Rechtsextremen auf die Straße, so könnte man es auch sagen. Wie gefährlich diese Nähe sein kann, lässt sich nicht nur bei den Protesten beobachten, bei denen es immer wieder zu Angriffen auf Journalisten und Polizisten kommt, sondern auch online. Denn in den Telegram-Kanälen wird nicht nur Stimmung gegen die Maßnahmen gemacht, sondern gegen das demokratische System. Der Verfassungsschutz spricht von einer Radikalisierung der Sprache.

Mordpläne auf Telegram

Dieser zunehmenden Radikalisierung sollten die Behörden in Brandenburg strikt entgegenwirken. Denn noch ist die Situation im Land noch nicht so krass wie beispielsweise in Sachsen, wo es vermehrt zu Gewaltaufrufen gegen Politiker kam. Um solche Szenarien zu verhindern, muss der Staat und in diesem Fall die Brandenburger Polizei durchgreifen.

Demokratie wird als schwach dargestellt

Unverständlich ist daher, warum viele der Protestmärsche nicht aufgelöst werden – und das, obwohl Genehmigungen fehlen und gegen Maskenpflicht und Abstandsgebot verstoßen wird. Der tolerante Umgang sendet falsche Signale und befeuert diejenigen, die den Staat und die Demokratie als schwach darstellen wollen. Das sollten wir nicht zulassen.

Von Gesa Steeger