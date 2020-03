Die Corona-Party im Park ist wie das Pfeifen im Wald

Potsdam

Viele der Bürger, die sich trotz Corona in den Parks tummeln und shoppen gehen, als sei nichts, haben vor allem eins: Angst vor dieser unheimlichen Epidemie. Die Corona-Party im Park ist nichts anderes als das sehr laute Pfeifen in einem derzeit besonders dunklen Wald (bekloppt ist sie dennoch). In der Gemeinschaft sucht der Mensch Trost. Und genau diese soll er jetzt meiden.

Der Frühling passt nicht zur Epidemie

Auch emotional passt die bedrückte Stimmung so gar nicht in die Jahreszeit. Draußen ist Frühling, die Blumen blühen, Vögel zwitschern und man soll sich in der Bude verkriechen – und das nach den langen Wintermonaten. Wer Kinder zu Hause hat, weiß, dass man sie eigentlich einsperren müsste, damit sie nicht auf den nächsten Fußballplatz rennen oder sonstwie ihre seltsamen Corona-Ferien nutzen.

Lasst uns auf dem Sofa bleiben

Die Beispiele zeigen, welch große Herausforderung der Lockdown, das Einfrieren des öffentlichen Lebens, für eine freiheitliche Gesellschaft ist. Die Regierungschefs von Brandenburg und Berlin haben es ziemlich deutlich gesagt, die Kanzlerin eher durch die Blume: Wenn die Party einfach weiter geht, kommt die allgemeine Ausgangssperre. In einer Diktatur wäre diese längst verordnet. Zeigen wir also, dass wir selber denken können – und bleiben wir daheim auf dem Sofa. So schwer es fallen mag.

Von Ulrich Wangemann