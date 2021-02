Potsdam

Der Entschädigungsstreit mit den Hohenzollern kann gar nicht öffentlich genug geführt werden. Deshalb ist es völlig richtig, das Parlament damit zu befassen. Eine „öffentliche Sache“, eine Res Publica, müssen die Verhandlungen schon aus Gründen der demokratischen Selbstachtung sein. Denn die Zerstörung der Republik war das vorrangige Ziel des Kronprinzen Wilhelm in den 1930er-Jahren.

Totengräber von Weimar

Der Kaisersohn und seine reaktionären Freunde gehören mit zu den Totengräbern von Weimar. Zwar spülte die faschistische Konterrevolution die Hohenzollern nicht mehr zurück auf den Thron, wie Wilhelm gehofft hatte. Das Zerstörungswerk aber gelang. Soll diese Familie tatsächlich auf Steuerzahlerkosten Werte erstattet bekommen, die der Dynastie als Folge des Weltkriegs abhanden kamen? Diese Debatte gehört tatsächlich ins Parlament. Die Abgeordneten tragen eine hohe Verantwortung. Denn der Vorgang ist von historischer Bedeutung.

Anwälte und Public Relations

Die Familie des ehemaligen Kaisers, der einen Weltkrieg maßgeblich angezettelt und dessen Sohn Hitler, Göring und Himmler umworben hat, will im Grunde behandelt werden wie eine Opferfamilie. Mit Anwälten und PR-Beauftragten will Familienoberhaupt Georg Friedrich dies durchsetzen. Aber wie heißt es so schön: Wir sind doch nicht (mehr) bei Kaisers.

Von Ulrich Wangemann