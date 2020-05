Kommentar: Dieser Tesla-Zeitplan ist kaum zu glauben

Potsdam

Mit enormer Kreativität suche Tesla immer wieder nach neuen Lösungen beim Bau seiner Firma in Grünheide, sagte Minister Jörg Steinbach ( SPD) am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss. So sei erst kürzlich der Anbieter eines Stanzverfahrens gewechselt worden. Auch das habe Zeit eingespart.

Man konnte ihm eine gewisse Anerkennung dafür anmerken. Doch die Aussage des Autobauers, die Steinbach im Ausschuss verbreitete, ist trotzdem kaum zu glauben. Der bisherige Zeitplan soll nicht in Gefahr sein. Am ambitionierten Ziel in Grünheide schon im nächsten Jahr das erste Model Y vom Band rollen zu lassen, werde festgehalten.

Schon jetzt gibt es erheblichen Zeitverzug

Dabei gibt es schon jetzt erheblichen Verzug. Der wegen Corona verschobene Erörterungstermin der 361 Bürgereinwände sollte schon im März stattfinden. Wann er nachgeholt wird, steht in den Sternen. Dazu müssen die veränderten Anträge möglicherweise noch einmal komplett öffentlich ausgelegt werden – inklusive aller Fristen, die dann eingehalten werden müssen.

Doch noch hat Tesla seine Änderungen nur angekündigt, nicht aber eingereicht. Das Unternehmen befindet sich wohl noch in der kreativen Findungsphase. Was dabei herauskommt, bleibt spannend.

Von Ansgar Nehls