Potsdam

Mit der Aufforderung, die Kirche im Dorf zu lassen, verbindet sich die Warnung, sich nicht zu übernehmen. Dabei waren Institutionen und Menschen im 20. Jahrhundert deutlich überfordert, wenn sie die 1500 Brandenburger Dorfkirchen wirklich in den Dörfern lassen wollten. Sie zweifelten sogar daran, ob es Sinn macht, sich für deren Erhaltung einzusetzen, denn der christliche Glaube verlor deutlich an Boden. Und der Staat ließ die Kirche als Eigentümerin der Immobilien oft im Regen stehen.

Doch inzwischen fand ein großes Umdenken statt. Kaum zu glauben, was in jedem einzelnen Dorf seit den 1990er Jahren geleistet wurde, um die riesigen Dächer zu decken, die großen Fenster zu erneuern oder die sensiblen Holzeinbauten zu konservieren. Auch Nichtchristen möchten auf die ältesten, mittigsten und oft höchsten Wahrzeichen in ihren Orten nicht mehr verzichten. In die ein oder andere Kirche ist inzwischen eine Sparkasse eingezogen. Einige Architekten haben in die alten Hüllen sogar moderne Wohnträume projiziert.

Aber Privatisierungen der Gemeinschaftshäuser sind zum Glück äußerst seltene Ausnahmen geblieben. Schmucke Kirchen sprechen heute für einen intakten Dorfkern. Und sind ein Argument dafür, dass es sich auf dem Land gut aushalten lässt.

Von Karim Saab