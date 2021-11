Kommentar: Energiewende muss schneller kommen

Potsdam

Deutschlandweit sind in den ersten neun Monaten dieses Jahres mehr neue Windräder in Betrieb gegangen als im vergangenen Jahr. In Brandenburg waren es mit 76 Windenergieanlagen sogar mehr als im Rest der Republik. Das ist angesichts des Klimawandels und des derzeit tagenden Klimagipfels im schottischen Glasgow, wo um das 1,5-Grad-Ziel gerungen wird, ein gutes Zeichen. Aber es ist längst nicht genug.

Bayern hingt beim Ausbau hinterher

Denn während in Brandenburg der Ausbau der Windkraft vorangeht, sieht es in Teilen von Deutschland ganz anders aus. Bayern, flächenmäßig das größte Bundesland, stellte im vergangenen Jahr nur acht Windräder auf. Auch Baden-Württemberg hängt beim Ausbau hinterher. So wird die Energiewende in Deutschland nicht gelingen. Zumindest nicht schnell genug. Experten fordern daher, dass jedes Bundesland 2 Prozent seiner Fläche für Windenergieanlagen zur Verfügung stehen soll. Helfen würde auch der Wegfall von bürokratischen Hindernissen. Wer in Bayern ein Windrad aufstellen möchte, der muss so viele Auflagen beachten wie sonst in keinem anderen Bundesland.

Einheitliche Standards und weniger Hürden

Es braucht daher einheitliche Standards, die in ganz Deutschland gelten. Die neue Ampel-Koalition in Berlin hat zumindest im Sondierungspapier angekündigt, die Energiewende künftig schneller vorantreiben zu wollen. Ob das reicht, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen und Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu machen, wird sich in den kommenden vier Jahren zeigen.

Von Gesa Steeger