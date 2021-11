Potsdam

Mancher brave Brandenburger, sicher auch manche brave Brandenburgerin und vielleicht sogar Personen, die sich keiner Geschlechtsbestimmung zuordnen, erleiden womöglich Schnappatmung, gehen sie die Vorschlagsliste von Anna Mangold durch. Würde mit dem Gutachten der Flensburger Rechtsprofessorin für eine geschlechtergerechte Sprache in der Landesverfassung ernst gemacht, würde es künftig im höchsten Gesetzestext Brandenburgs vor „Bürger*innen“, „Richter*innen“ und „Präsident*innen“ nur so wimmeln. Sogar putzige Kombinationen wie „die besonderen Bedürfnisse von Schüler*innen, Studierenden und älteren Menschen“ kämen vor. Doch die Aufregung ist überflüssig. Selbst die genderbewegten Grünen, die das Gutachten als Schützenhilfe für die parlamentarische Debatte in Auftrag gegeben haben, glauben nicht, dass es so weit kommt. Da ist ja schon der Koalitionspartner CDU davor.

Die Sprache allein macht es nicht

Dennoch kann man mal rein theoretisch überlegen, ob mit einer dergestalt gegenderten Verfassung die brandenburgische Welt grundsätzlich besser würde. Zu vermuten ist: Nein. Denn anders als die Autorin Anna Katharina Mangold in ihrem Text nahelegt, bestimmt keineswegs die Sprache allein das gesellschaftliche Bewusstsein. Wäre es so, müssten wir bei „einer Koryphäe“ durchgängig an hochbegabte, hochkompetente Frauen denken. Tatsächlich hat man bei dieser durchaus weiblichen Form wohl eher einen weißhaarigen bebrillten Herrn im Sinn. Geschlechtergerechtigkeit wird eher durch den Inhalt guter Gesetze, weniger durch deren Form hergestellt. In der Landesverfassung könnte dies etwa dadurch geschehen, dass schon zu Beginn die Gleichheit aller Geschlechter und sich divers empfindenden Personen deutlich ausgesprochen würde.

Lesen Sie auch: Brandenburgs Grüne wollen Sternchen im Verfassungstext

Von Rüdiger Braun