Kranke Effizienz

Potsdam

Nichts gegen die Wirtschaftlichkeit, aber wenn die Gesundheit auf dem Spiel steht, dann ist das betriebswirtschaftliche Denken nicht mehr Teil der Lösung, sondern selbst das Problem. Und das scheint bei Krankenhäusern offenbar schon längst der Fall. Die auf maximale Effizienz getrimmten Kliniken machen nicht nur die überforderten Ärzte krank, sie gefährden auch das Wohl der Patienten. Die Ärzte der Region sagen in einer aktuellen Studie des Marburger Bundes, sie könnten diese nicht mehr so behandeln, wie sie es selber gerne möchten. Sogar dem Gesundheitsministerium in Brandenburg macht diese Entwicklung Sorgen. Die Lösung wäre aus Sicht des Marburger Bundes eigentlich einfach: Die Kliniken brauchen mehr Personal. Natürlich wird das teurer, aber welchen Preis vermeintliche Sparsamkeit hat, zeigt sich schon jetzt. Mit fortschreitendem demografischen Wandel und damit noch mehr Alten und Kranken in den Kliniken wird es noch schlimmer. Ohne eine grundlegende Reform des Gesundheitswesens wird es – wieder einmal – wohl nicht gehen. Vielleicht dürfen dabei sogar bisherige Tabuthemen wie eine Bürgerversicherung, in die ausnahmslos alle einzahlen müssten, zur Sprache gebracht werden. Im Feld des Sozialen wird ja auch über bedingungsloses Grundeinkommen nachgedacht.

Von Rüdiger Braun