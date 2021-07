Potsdam

Verdient Tesla eine Vorzugsbehandlung bei der Ansiedlung in Grünheide? Die Antwort ist nicht so einfach wie es scheint. Einerseits handelt es sich um ein Leuchtturmprojekt – nicht nur für Brandenburg, sondern für den gesamten Automobilstandort Deutschland. Es geht um Tausende Arbeitsplätze und um einen Entwicklungsschub auf dem Weg hin zur Elektromobilität. Deshalb ist es in Ordnung, dass die Behörden das Genehmigungsverfahren mit besonderer Priorität behandeln. Auch wenn so mancher Mittelständler, der unter der deutschen Genehmigungsbürokratie leidet, das als ungerecht empfinden mag. Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel – ein Grüner – hat die Priorisierung richtigerweise mit der „europaweiten Strahlkraft“ der „Gigafabrik“ begründet.

Tesla hat keinen Grund, sich zu beschweren

Andererseits darf es nicht sein, dass für einen großen Investor in wichtigen Fragen andere Regeln gelten als für alle anderen. Das betrifft das Thema Schwarzbauten. Wenn es stimmt, dass Chemikalien-Tanks im Trinkwasserschutzgebiet ohne Genehmigung errichtet wurden, dann müssen die Behörden aktiv werden. Dass die Kontrolleure des Umweltamts jetzt genauer hinschauen, hat Tesla sich selbst zuzuschreiben. Wenn der ehrgeizige Zeitplan nun weiter ins Rutschen gerät, trägt der Konzern eine Mitschuld. Der Autobauer mit seinem umtriebigen Chef Elon Musk hat sich hierzulande viele Sympathien erobert. Er muss aufpassen, dass er das nicht durch ignorantes Vorgehen verspielt.

Von Henry Lohmar