Grundrechte gelten auch für Raser

Potsdam

Wer zu schnell fährt, und Tempolimits ignoriert (sei es vorsätzlich oder fahrlässig), ist der natürliche Freund des Kämmerers. Viele märkische Kommunen haben daher in den vergangenen Jahren in ihren Radarfallen-Maschinenpark investiert – irgendwer rast immer. Diese stabile Einnahmequelle will man sich auch nicht vom höchsten Gericht des kleinsten deutschen Flächenlandes verleiden lassen, das – rein formal betrachtet – auch gar nicht zuständig ist für die Blitzer in der Prignitz und der Lausitz.

Nur so ist zu erklären, dass der Landkreistag so eingeschnappt auf einen rechtlichen Hinweis aus dem Potsdamer Innenministerium reagiert, wonach ein bestimmter Radarfallen-Typus erst mal aus dem Verkehr gezogen gehört. Dabei hat der Saarländische Verfassungsgerichtshof nur auf eine Selbstverständlichkeit hingewiesen: Der hehre Anspruch, mit Radarfallen ein gutes Werk für die Verkehrssicherheit zu tun, entbindet Städte und Landkreise nicht von der Pflicht, die Grundrechte der Autofahrer zu wahren – egal, wie schnell diese unterwegs sind.

Entweder lässt sich der vermeintliche Tempoverstoß nachträglich gerichtsfest überprüfen, oder der Bußgeldbescheid ist eines Rechtsstaats unwürdig. Es kann nicht sein, dass der Ankläger die Beweismittel vernichtet und damit durchkommt.

Von Thorsten Keller