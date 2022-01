Kommentar: Höhere Preise für mehr Tierwohl

Potsdam

Seit Januar dürfen in Deutschland keine Eintagsküken mehr getötet werden. Endlich. Doch von guten Haltungsbedingungen ist die Geflügelbranche in weiten Teilen trotzdem noch entfernt. Denn zwischen Tierwohl und Profit klafft häufig eine große Lücke. So wurde zwar die Tötung von geschlüpfteGreenpeace will höhere Steuern für Fleisch und Milchn Küken nun verboten, doch ist eine Geschlechtserkennung im Ei möglich. Konkret heißt das, dass männliche Küken jetzt getötet werden, noch bevor sie geschlüpft sind. Tierschützer kritisieren diese Form der Geschlechtserkennung, weil wohl auch Embryonen Schmerz empfinden können.

Preise für tierische Lebensmittel sind zu gering

Viele Konsumenten wissen um die Bedingungen in der Massentierhaltung. Und auch vielen Landwirten ist vermutlich bewusst, dass die Haltungsbedingungen in ihren Ställen besser sein könnten. Doch so lange es den internationalen Wettbewerb gibt, der landwirtschaftliche Betriebe zwingt, möglichst günstig zu wirtschaften, und die Preise für tierische Lebensmittel so gering sind wie bisher, wird es wohl keine großen Neuerungen in der Tierhaltung geben.

Bessere Haltungsbedingungen kosten Geld

Denn bessere Bedingungen, mehr Platz in den Ställen und mehr Tierwohl kosten Geld. Dieses muss vor allem die Erzeuger erreichen. Eine Lösung wären steigende Lebensmittelpreise, vor allem für Fleisch, Eier und andere tierische Erzeugnisse. Dass Eier nun um ein paar Cent teurer werden könnten, ist daher begrüßenswert. So lange ein Teil tatsächlich bei der Geflügelbranche ankommt.

Von Gesa Steeger