Potsdam

Die neue Landesregierung ist bemüht, Schärfe aus der Auseinandersetzung mit den Hohenzollern um Entschädigungen für enteignetes Vermögen zu nehmen. Man lässt einander nun ein Jahr länger Zeit, um die teils sehr gegensätzlichen Positionen zu begründen – und um zu verhandeln. Das sind neue Töne. Die alte Landesregierung mit ihrem von der Linken gestellten Finanzminister Christian Görke wollte die Kaiser-Nachfahren nur noch vor Gericht treffen. Nun nimmt SPD-Ressortchefin Katrin Lange also eine Kurskorrektur vor. Was ist davon zu halten?

Demut ist angesagt, nicht Reitpeitsche

So verzwickt die juristische Materie ist, so anmaßend die Anspruchshaltung der Hohenzollern: An einem irgendwie konstruktiven Verhältnis zu der ehemaligen Herrscherfamilie sollte dem demokratischen Nachfolgestaat in der Tat gelegen sein. Dazu muss sich aber nicht nur die Landesregierung bewegen. Die Hohenzollern ihrerseits müssen aufhören, nach alter Väter Sitte mit der Reitpeitsche auf kritische Historiker und Journalisten loszugehen. Demut ist angesagt. Es geht um die Wahrung und Aufarbeitung einer weltweit einzigartigen und langen Geschichte, die neben finsteren Jahrzehnten auch helle Perioden kannte. Wenn die jüngste Charmeoffensive dazu beiträgt, dass alle Beteiligten von ihrem hohen Ross steigen, war sie nicht vergebens.

Von Ulrich Wangemann