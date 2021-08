Kommentar: Impfungen an Schulen? 

Potsdam

In Brandenburg könnte bald an Schulen geimpft werden. Möglich macht das die aktualisierte Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO), nach der nun auch 12 bis 17-Jährige für eine Impfung infrage kommen. Grundsätzlich ist die Entscheidung, Kinder und Jugendliche zu impfen, begrüßenswert, doch stellt sich die Frage, ob Schulen der richtige Ort für eine Impfkampagne sind.

Viele offene Fragen

Zwar bietet es sich an, in einem Flächenland wie Brandenburg möglichst viele mobile Impfangebote zu machen, damit möglichst viele Menschen erreicht werden, doch Impfbusse an die Schulen zu schicken, könnte zu massiven Problemen führen. Denn bisher scheint völlig unklar zu sein, wie genau so eine Impfung ablaufen soll. Wer organisiert vor Ort den Ablauf? Wer garantiert, dass vor der Impfung ein Aufklärungsgespräch stattfindet? Und wie können Eltern einbezogen werden, wenn sie nicht vor Ort sind?

Alternative Impfangebote ausweiten

Angesichts dieser offenen Fragen und Eltern, die momentan darüber nachdenken müssen, ob sie ihre Kinder impfen lassen oder nicht, wäre eine Ausweitung von alternativen Impfangeboten wie den Familientagen in den Impfzentren sinnvoll. Denn so wäre nicht nur gesichert, dass Eltern sich von Ärzten gut beraten fühlen, es würde vermutlich auch dazu führen, dass am Ende mehr Schülerinnen und Schüler eine schützende Impfung erhalten würden.

Von Gesa Steeger