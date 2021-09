Kommentar: Integration braucht Zeit und Geld

Potsdam

Weniger Beratungsangebote für Geflüchtete, weniger Hilfe bei der Suche nach einer passenden Wohnung oder nach der richtigen Schule für die Kinder. Der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr sieht Kürzungen im Integrationsbereich vor. Mehrere Millionen Euro sollen künftig eingespart werden. Eine Entscheidung, die angesichts der steigenden Zahlen in den Erstaufnahmeeinrichtungen im Land etwas zu kurz gedacht erscheint.

Wie will das Land mit den Menschen umgehen?

Denn nicht nur viele afghanische Ortskräfte haben in den letzten Wochen eine neue Heimat in Brandenburg gefunden, auch die illegalen Grenzübertritte an der deutsch-polnischen Grenze nehmen zu. Die Frage ist nur, wie das Land mit diesen Menschen umgehen will. Sollen diese die Geflüchteten bleiben und Teil der deutschen Gesellschaft werden, dann brauchen sie Unterstützung. Das hat spätestens die Flüchtlingskrise 2015 gezeigt. Seither ist klar, dass Integration Zeit braucht, Geld kostet und sich auf lange Sicht auszahlt.

Abschiebezentrum am Flughafen BER geplant

Doch die Landesregierung scheint andere Pläne im Umgang mit Geflüchteten zu haben. Jüngst wurde bekannt, dass am Flughafen BER ein Abschiebezentrum geplant ist, das vermutlich mehrere Millionen Euro kosten könnte. Abschieben statt ankommen und weniger Geld für Integration. Für Geflüchtete und all diejenigen, die sie unterstützen, ist das ein fatales Signal.

Von Gesa Steeger