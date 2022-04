Potsdam

So richtig weg war Andreas Kalbitz, der geschasste AfD-Ultra-Rechtsausleger, ja nie. Schon gar nicht in seinem einstigen Heimatverband Brandenburg, wo er immer noch Teil der Landtagsfraktion ist. Nun scheiterte Kalbitz zwar vor Gericht mit dem Versuch, sich wieder in die Partei einzuklagen. Aber dass er eine Niederlage nicht hinnehmen würde, war abzusehen. Der juristische Streit wird weitergehen.

Fanbase in Brandenburg

Und aus Sicht von Kalbitz ist das nur folgerichtig. In Brandenburg haben sich die AfD-Wähler nie groß an dessen rechtsextremer Vita gestört, und innerhalb des Landesverbands haben seine Fans weiter die Oberhand. Hier könnte er sofort wieder Karriere machen. Auch die frisch gekürte Landesvorsitzende Birgit Bessin ist voll des Lobes für seinen immer noch „unermüdlichen“ Einsatz für die Partei.

Spiel auf Zeit

In einem Punkt hat Bessin sogar recht. Sie verweist in einer Stellungnahme darauf, dass die verschwiegene Republikaner-Mitgliedschaft von Kalbitz nur ein vorgeschobener Grund des damaligen Bundesvorstands gewesen sei, ihn aus der Partei zu schmeißen. Inzwischen ist sein schärfster Kritiker Jörg Meuthen Geschichte – und wenn Kalbitz noch ein wenig Zeit gewinnt im Gang durch die Instanzen, könnten sich die Mehrheitsverhältnisse im Bundesvorstand wieder zu seinen Gunsten verändern.

Von Torsten Gellner