Der märkische Wald zeigt, was Klimawandel bedeutet

Potsdam

Man mag von den Aktivisten von „ Extinction Rebellion“ halten was man will, aber als sie am Mittwoch der Staatskanzlei einen toten Baum vor den Eingang legten, haben sie kaum übertrieben. Das sieht selbst der grüne Umweltminister Axel Vogel so. Dem märkischen Wald geht es so schlecht wie nie zuvor. Verdörrte Baumkronen, wohin die Forstleute auch blicken.

Ihre Beobachtungen fassen sie in einem drastischen Waldschadensbericht zusammen. Die Ursache machen sie auch dingfest: Der Klimawandel ist im Wald angekommen, teilt das Ministerium mit. Der Dürresommer 2018 und die Hitzewellen 2019 haben den Bäumen zugesetzt. Es kann noch schlimmer werden, wenn die trockenen märkischen Böden in kommenden Jahr nicht ordentlich durchfeuchtet werden.

Mehr Laubbäume bewirken keine Wunder

Als Heilmittel für einen besseren gilt der Waldumbau. Der ist auch notwendig. Allerdings sieht man an den stark geschädigten Buchen und Eichen, dass mehr Laubbäume keine Wunder wirken, wenn Belastungen einfach zu groß sind. Es bleibt wohl nichts anderes übrig, als mit vielen Baumsorten zu experimentieren, auch solchen, die in Brandenburg nicht heimisch sind, dafür aber Trockenheit besser verkraften.

Selbst Rückschläge wird man in Kauf nehmen müssen, so wie mit der Spätbühenden Traubenkirsche, die so gut gedieh, dass sie andere Baumarten verdrängte. Schnell wird das Problem des gestressten Waldes nicht verschwinden, denn der Klimawandel ist keine abstrakte Größe. Er ist real. Am kranken märkischen Wald sehen wir, was er wirklich bedeutet.

Von Rüdiger Braun