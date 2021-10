Potsdam

Für die vielen kleinen Kulturinitiativen in Brandenburg ist es ein Lichtblick. Das neue Förderprogramm des Kulturministeriums, das sich ausschließlich auf die ländlichen Regionen konzentriert, war überfällig. Denn eines ist klar: Kulturelle Angebote können auf dem Land, wo eben nicht so viele Menschen wohnen, nicht so lukrativ sein wie in den Städten. Viele Initiativen und Projekte strampeln sich deshalb seit Jahren ab und können zum Teil nur um den Preis der Selbstausbeutung überleben.

Mächtige Qualitätsunterschiede bei den geförderten Projekten

Die Idee, durch gezielte Förderung sogenannter kultureller Ankerpunkte dafür zu sorgen, dass sich dort Projekte aus dem näheren Umfeld miteinander vernetzen, ist sicher ein richtiger Ansatz. Ob allerdings eine Million Euro im Jahr wirklich ausreicht, um merklich etwas zu bewirken, wird sich noch zeigen. Wichtiger ist, dass das Geld nicht mit der Gießkanne verteilt wird, sondern gezielt eingesetzt wird.

Und da könnte das Problem dieses Förderprogramms liegen. Denn bedauerlicherweise gibt es offenbar nicht in jeder Ecke des Landes entsprechend qualifizierte Angebote. Denn zwischen einem gestandenen Theaterprojekt wie in Netzeband und einer Initiative im Landkreis Oder-Spree, die unter Landkultur vor allem den Anbau von Gemüse versteht, liegen nun mal Welten.

Von Mathias Richter