Porsdam

Eigentlich ist die Sache in der Quarantäneverordnung des Landes Brandenburg klar und sauber geregelt: Wer einreist aus einem Risikogebiet, muss für zehn Tage in häusliche Isolation und kann sich frühestens nach fünf Tagen freitesten. Im Umkehrschluss bedeutet das: Steht ein Land oder eine Region nicht auf der RKI-Liste der Risikogebiete, folgen bei der Einreise keinerlei Einschränkungen.

Nun gibt es aber quer durch die politischen Parteien Tourismus- und Seuchen-Experten, die meinen, es besser zu wissen und schlauer zu sein als das Robert-Koch-Institut. Sie wollen die Einstufung, wonach die Balearen, inclusive Mallorca, kein Risikogebiet mehr sind, nicht akzeptieren, und kündigen, wie gestern Abend Dietmar Woidke, eine Testpflicht für Malle-Rückkehrer am BER an. Garniert wird das mit markigen Worten („Ischgl des Südens“ oder so), Brandenburgs Ministerpräsident nannte die Lieblings-Insel der Deutschen gar eine „Virus-Brutstätte“.

Diese Rhetorik folgt einem Muster, das während der Pandemie schon mehrmals zu beobachten war: Politiker suchen sich eine Personengruppe heraus, der sie egoistisches und unsolidarisches Verhalten unterstellen, um dann die Moralkeule zu schwingen. Im Dezember waren es die maßlosen Outdoor-Glühwein-Konsumenten, die als „Superspreader“ in den Senkel gestellt wurden, im Januar unbescholtene Familienväter und -Mütter, die sich erdreisteten, zum Schlittenfahren in den Thüringer Wald aufzubrechen.

Aktuell trifft es die Pandemie-Eskapisten, die eine Reise nach Mallorca buchen. Die angekündigte Testpflicht ist eine Aktionismus gewordene Missbilligung: „Sowas“ (in diesen Zeiten Urlaub im Ausland machen) gehört sich nicht! Und Aktionismus trägt auch immer Züge eines Ablenkungsmanövers.

Von Thorsten Keller