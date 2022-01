Potsdam

Einerseits sollen Schüler Masken tragen, auf Pausenhöfen und in Klassenzimmern Abstand halten, teilweise wurde ihnen der Hallensport und das Singen verboten – alles im Namen des Infektionsschutzes. Wie aber passen volle Schulbusse in dieses Konzept, wo zwar auch Maskenpflicht herrscht, aber Abstände nicht eingehalten werden können? Teilweise kam es zu absurden Situationen, dass sich Kinder aus verschiedenen Klassen in Treppenhäusern nicht begegnen sollten, obwohl sie morgens und nachmittags nebeneinander im Bus saßen.

Aus diesem Widerspruch heraus entstand die legitime Forderung, den Schülerverkehr zu entzerren. Das Verkehrsministerium legte ein Förderprogramm auf, das von Kommunen als zu kompliziert und praxisfern kritisiert wurde.

In anderen Ländern geht es doch auch

Nun ist vieles an der Corona-Krise und den Vorschriften kompliziert. Dass aber nach einem Jahr praktisch gar nichts aus einem Corona-Hilfsprogramm abgerufen wurde, ist peinlich und sollte das Ministerium wachrütteln.

In anderen Ländern fanden ähnliche Förderprogramme schließlich reißenden Absatz. Brandenburgs Ministerium prüft nun, ob die verschmähte Förderung fortgesetzt wird. Wenn eine solche Prüfung ernst gemeint ist, müssen die Bedenken der Kommunen angehört werden, oder man kann es gleich lassen. Vermutlich käme eine Reform der Regelung sowieso zu spät. Wegen Omikron droht nämlich bald ein Mangel an Fahrern

Von Torsten Gellner