Potsdam

So schwer wie diesmal ist dem Landeskabinett die Überarbeitung der Corona-Verordnung wohl noch nie gefallen. Grund ist die zunehmend kritische Haltung von Gerichten, die Gesundheitsschutz und den Schutz von Freiheitsrechten immer häufiger als Gegensatzpaar auffassen.

Mehrere Klatschen vor Gericht

Ein Beherbergungsverbot für Gäste aus Regionen mit hohen Infektionszahlen? Fiel vorm Oberverwaltungsgericht ( OVG) Berlin-Brandenburg durch. Eine Sperrstunde für Kneipen, damit sich nachts niemand mehr in stickigen Gasträumen ansteckt? Hat das OVG ebenfalls kassiert, als Berlin dergleichen einführen wollte. Im Angesicht dieser juristischen Niederlagen muss sich die Landesregierung tastend fortbewegen. Sie versucht spürbar, harte Schnitte zu vermeiden. Nachts können Gäste in Corona-Hotspots also weiter am Tresen sitzen – nur eben bei Cola und Sprite.

Appell an die Vernunft der Berliner

Berlins Senat allerdings greift seit Dienstag wieder beherzter durch. Maskenpflicht auf den belebtesten Einkaufsstraßen wie Schlossstraße, Tauentzien und Kurfürstendamm – man darf sicher sein, dass diese Ansage ebenfalls vor Gericht landen wird. Dieses Wechselspiel aus Verordnungen und juristischen Korrekturen gehört mittlerweile fast zum Pandemie-Tagesgeschäft: als Zeichen einer funktionierenden Kontrolle des Regierungshandelns.

