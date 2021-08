Potsdam

In der Coronakrise hat sich gezeigt, dass Brandenburg wie der Rest der Republik dringend nötige Modernisierungen versäumt hat. Ob in den Schulen oder in den Gesundheitsämtern: Der Digitalisierungsrückstand ist groß. Da Not nicht nur erfinderisch macht, sondern einen enormen Handlungsdruck auslöst hat, konnte in den vergangenen Monaten durchaus einiges aufgeholt werden. Man denke nur daran, wie schnell plötzlich die E-Mail-Adressen für Lehrer da waren, an denen sich zuvor die Landesregierung jahrelang verhoben hatte.

Aber das Ziel, alle Behördendienste bis zum Ende des nächsten Jahres auch digital anzubieten, wird wohl trotzdem nicht erreicht werden. Nur 74 von 575 Verwaltungsleistungen gibt es bislang digital.

Das ist ärgerlich für die Bürger, für die Wirtschaft ist es ein Schaden. Unternehmen hatten darauf gehofft, dass sie ihren Dokumentations- und Berichtspflichten bald schneller nachkommen und so Zeit und Geld sparen können.

Selbst wenn ein digitales Wunder geschähe und der Zeitplan noch zu halten wäre: Es bleibt die Frage, wie weit der digitale Wandel in den Behörden wirklich geht. Werden auch die Prozesse digitalisiert und damit effizienter, oder beschränkt sich der Wandel darauf, dass Formulare zwar online ausgefüllt werden, zur internen Bearbeitung dann aber doch wieder ausgedruckt werden? Das wäre eine verpasste Chance.

Von Torsten Gellner