Kommentar: Tagebau in Brandenburg und die Folgen

Potsdam

Der Helenesee bei Frankfurt (Oder) bleibt aus Sicherheitsgründen weiter gesperrt. Die Behörden urteilten, die Gefahr für Schwimmer sei in der ehemaligen Braunkohlegrube einfach zu hoch. Für Badegäste ist diese Entscheidung traurig, aber verkraftbar. Für andere wie den dortigen Campingplatzbetreiber ist sie jedoch existenzgefährdend und lässt erahnen, dass das Thema Tagebau und die Folgekosten Brandenburg noch auf Jahre hin beschäftigen könnten. Denn nicht nur am Helenesee machen sich die Folgen des Abbaus bemerkbar. Und nicht nur dort.

Seen und Städte, die zu Löchern werden

In Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) droht ein Straßenzug abzurutschen, weil dort der Tagebau den Untergrund ausgehöhlt hat. Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Am Senftenberger See brach vor zwei Jahren ein Teil einer Insel ab, der See musste für Badegäste gesperrt werden. Regionen, die in Teilen unbewohnbar werden – das ist nicht nur in Brandenburg Realität. Auch Sachsen hat mit den Folgen des Abbaus zu kämpfen. Und trotzdem wird in beiden Bundesländern in ehemalige Bergbauregionen investiert, um künstliche Seen entstehen zu lassen.

Der Traum ist zerbrechlich

Bestes Beispiel ist das Lausitzer Seenland. Private Investoren pumpten in den letzten Jahren Millionen Euro in diesen Traum eines touristischen Hotspots. Doch wie nachhaltig und sicher wird diese Seenlandschaft sein? Die Entwicklungen rund um den Helenesee zeigen, wie zerbrechlich dieser Traum sein kann.

Von Gesa Steeger