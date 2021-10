Potsdam

Immer wieder heißt es, Tesla dürfe keine Sonderbehandlung erfahren. Das ist Quatsch. Natürlich erhält Tesla eine Sonderbehandlung in Brandenburg und in Deutschland. Alles andere wäre auch wirtschaftspolitischer Wahnsinn. Das Unternehmen hätte sich sonstwo in Europa niederlassen können. Wie groß wäre wohl der Spott, wenn Brandenburg einen so dicken Fisch nicht an Land gezogen und stattdessen gesagt hätte: Stellen Sie sich mal ganz hinten an, Herr Musk! Eine Investition von dieser Größe kommt nicht alle Tage vor; sie zieht wie ein Magnet Folgeinvestitionen nach sich, wie sich Anfang der Woche an der geplanten Lithium-Raffinerie in Guben gezeigt hat.

Förderung bedeutet nicht weniger Sorgfalt

Dass etwas wirtschaftspolitisch gewünscht ist und befördert wird, darf aber nicht dazu führen, dass Genehmigungsverfahren weniger sorgfältig durchgeführt werden. Die Vorwürfe der Umweltverbände, dass bei der Erörterung Fristen nicht eingehalten wurden, müssen geprüft und widerlegt werden. Sonst wird sich am Ende das Bundesverwaltungsgericht mit der Genehmigung beschäftigen müssen. Selbst wenn das Gericht feststellt, dass bei der Genehmigung Fehler gemacht wurden, würde das wohl keinen Produktionsstopp nach sich ziehen. Solche Fehler kann man „heilen“. Einen institutionellen Vertrauensverlust aber nicht so leicht.

Lesen Sie auch: Tesla: Umweltverbände halten Genehmigungsverfahren für rechtswidrig

Von Torsten Gellner