Potsdam

Von seinem Ziel, in Grünheide pro Jahr 500.000 Autos zu bauen, ist Tesla-Chef Elon Musk noch weit entfernt. Es quietscht noch im ersten Europa-Werk des Tech-Milliardärs. Berichten zufolge kommt Tesla bis Ende des Jahres nur auf 30.000 Elektroautos „Made in Brandenburg“, was aber auch an einer geplanten Produktionspause im Herbst liegen soll, wenn auf einen neuen Batterietyp umgestellt wird.

Tesla als neuer Dominator

Global gesehen läuft es für das Unternehmen überraschend gut. Selbst ausgewiesene Tesla-Skeptiker wie Deutschlands Autopapst Ferdinand Dudenhöffer zeigen sich inzwischen beeindruckt. Er hatte noch kurz vor dem Produktionsstart in Grünheide von einem unprofitablen Geschäft mit eher zweifelhafter Zukunft gesprochen. Jetzt sieht er in Tesla den Auto-Dominator von morgen.

Probleme könnten Tesla-Boom stören

Was diese Dominanz stoppen kann: In Grünheide kann der Personalmangel zum Hemmschuh werden. Und gerade in Deutschland mit preislich verwöhnten Autofahrern bleibt das Problem, das Teslas einfach sehr teuer sind. Das Model Y aus Grünheide kostet 60.000 Euro. Mit steigender Stückzahl, so eigentlich die Annahme, werden die Autos immer günstiger und damit massenkompatibel. Dem könnten nun Zulieferprobleme und die Inflation einen Strich durch die Rechnung machen.

Von Torsten Gellner