Brandenburg macht sich locker und legt ein rasches Tempo vor. Im Wochentakt beschließt die Landesregierung gerade Öffnungsschritt um Öffnungsschritt. Kommende Woche könnten schon wieder weitere Lockerungen folgen.

Bald wird es keine Eindämmungsverordnung mehr geben, sondern eine Umgangsverordnung. Der Fokus liegt also nicht mehr auf Verboten und Freiheitsentzug, sondern auf einem halbwegs lebenspraktischen Umgang mit dem Virus. Zeit wird’s. Die Zahlen sinken und die Geduld der Menschen ist nach dem Dauerlockdown, der als „Lockdown light“ begann, am Ende.

Schluss mit Widersprüchen und Bürokratie

Ja, mit den Öffnungen geht ein gewisses Risiko einher, dass sich die steigenden Kontaktzahlen in steigenden Corona-Zahlen niederschlagen. Aber dieses Risiko ist vertretbar. Der Einfluss von Impfungen wird größer, die hochgradig Gefährdeten sind geimpft, die Inzidenz liegt weit unter 50.

Die Politik muss jetzt ein gewisses Risiko eingehen, denn mit jedem Tag, an dem sie die Beschränkungen aufrecht erhält, bestraft sie jene, die sich in den letzten Monaten brav an alle Regeln gehalten und ihr soziales Leben massiv eingeschränkt haben.

Zeit wird es auch für eine Umgangsverordnung, weil sie Schluss machen würde mit Widersprüchen und Bürokratismen, wie sie auch in der neuen Verordnung wieder zu finden sind. Ein Biergarten muss von seinen draußen sitzenden Gästen keinen Test verlangen, ein Restaurant mit angeschlossenem Biergarten oder Terrasse dagegen schon – und zwar egal, ob die Gäste drinnen oder draußen sitzen. Lebenspraktisch ist das nicht.

Von Torsten Gellner