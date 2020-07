Potsdam

Tiertransporte sind für Tiere nie schön. Sie bedeuten mindestens Stress, oft aber auch Qual, und zwar ganz sicher, wenn die Reise in Länder geht, die es mit den Tierschutzstandards nicht allzu genau nehmen. Deswegen haben einige Bundesländer reagiert und rote Listen mit Tierschutz-Risikoländer erlassen. Bayern zum Beispiel.

Die strikteren Vorgaben haben offenbar dazu geführt, dass Exporteure ihre Transporte häufiger in Brandenburg auf die Reise schicken. Man sollte sich aber davor hüten, den Tierärzten in den Landkreisen den schwarzen Peter zuzuschieben. Sie sind oft personell überhaupt nicht in der Lage, zu prüfen, ob die Tiere auf ihrer Reise in den Libanon, nach Marokko oder Usbekistan gut versorgt und behandelt werden.

Es wird Zeit, dass sich das ändert. Es ist für ein Bundesland, in dem sowohl das Umwelt- als auch das Verbraucherministerium von den Grünen geführt wird, geradezu peinlich, wenn es den Ruf erhält, ein Hotspot des Tiertransport-Tourismus zu sein. Das Ministerium drängt beim Bund auf einheitliche Vorgaben. Das ist schon richtig, denn die Tiere haben nichts davon, wenn es einen Regelungs-Flickenteppich gibt. Aber bis der Bund zu Potte kommt, muss Brandenburg schon aus Gründen der Glaubwürdigkeit mit eigenen Maßnahmen vorlegen.

