Uber kommt nach Brandenburg: Das ist kein Grund zur Freude

Potsdam

Es braucht dringend neue Ideen für die Mobilität der Zukunft auf dem Land. In Brandenburg können Menschen in der Prignitz oder in der Uckermark nur müde lächeln, wenn Großstädter dem Klima zuliebe dafür werben, das Auto stehen zu lassen. Wenn der Bus nur einmal in der Stunde – und nach 18 Uhr überhaupt nicht mehr – fährt, bleibt eben doch häufig nur der Pkw.

Das angekündigte Pilotprojekt des jungen Mobilitätsunternehmens Uber aus San Francisco klingt deswegen erst einmal nach einer guten Nachricht. Uber will in Brandenburg noch in dieser ersten Jahreshälfte 2020 in einer märkischen Region einen ländlichen Modellbetrieb testen. Interessierte Gemeinden sollen sich melden.

Ähnlicher Testbetrieb in Bayern läuft schon

Im bayrischen Kirchheim läuft dieser Test schon seit November. In der Stadt nordöstlich von München können sich Pendler morgens ein Uber per Smartphone-App in die Stadt bestellen. Sie können sich nachts nach Hause bringen lassen, wenn der Bus nicht mehr fährt oder zur nächstgelegenen Bahnhaltestelle. Die Preise sind moderat: Fünf Euro kostet eine Fahrt innerhalb der teilnehmenden Ortschaften. 15 Euro bezahlt der Kunde, der sich nachts von Mitternacht bis 5 Uhr in der Früh nach Hause fahren lässt – pauschal.

Das klingt nach einem fairen Preis – und ist genau deswegen zu hinterfragen. Denn auch schon vor Uber ist Menschen und Unternehmen aufgefallen, dass der öffentliche Nahverkehr im ländlichen Raum häufig unzureichend ausgebaut ist. Der Grund, dass es keine Alternativen gibt, ist simpel: Die Nachfrage in dünner besiedelten Gebieten reicht nicht, um die hohen Personalkosten zu decken. Es ist in der Regel schlicht zu teuer.

Verkapptes Taxi-Angebot ohne Taxi-Schild

Das wird auch bei Uber nicht anders sein. Die jüngsten Modellprojekte dürften wirtschaftlich kaum rentabel sein. Zumal auch das Konzept nicht sonderlich innovativ oder klimafreundlich und nicht viel mehr als ein verkapptes Taxi-Angebot ohne Taxi-Schild ist.

Denn Uber funktioniert in Deutschland anders als in den USA. Dort fahren normale Menschen für den Dienst und verdienen sich etwas dazu. In Deutschland arbeiten dagegen Mietwagenunternehmen für Uber. Wer sich zur Zeit zum Beispiel in Berlin einen Wagen ruft, bekommt folglich einen Mietwagen mit Chauffeur für die gewünschte Strecke.

Und das ist der zweite Grund, warum der Testbetrieb in Brandenburg fragwürdig ist. Denn für Mietwagen gelten andere Regeln als für Taxis. Eine besagt, dass Mietwagen nach jedem Auftrag zu ihrem Betriebssitz zurückkehren müssen. Tatsächlich aber wurde Uber-Fahrern schon häufig nachgewiesen, dass sie das immer wieder nicht einhalten. Es ist einer der Gründe, warum das Landgericht Frankfurt am Main dem Unternehmen den Betrieb im vergangenen Winter untersagte. Auch die Landgerichte in München und Köln fällten ähnliche Urteile.

Uber braucht dringend gute Presse

Doch Uber will weitermachen – und braucht dringend gute Presse. In dieser Situation ist das Modellprojekt für Brandenburg in seiner jetzigen Form deswegen nicht viel mehr als ein PR-Stunt. Dabei braucht es gute Ideen für die Mobilität der Zukunft auf dem Land. Doch nur weil ein Pilotprojekt von einem amerikanischen Start-Up kommt, ist es noch lange nicht zukunftsweisend.

Von Ansgar Nehls