Kommentar: Überlastung der Impf-Hotline – der Fehler ist bekannt

Es ist ein Moment, auf den viele Menschen in Brandenburg und vielen anderen Bundesländern seit Wochen sehnlichst gewartet haben: Die Impf-Hotline unter der 116 117 geht an den Start und erste Termine für eine Impfung können vergeben werden.

Hört sich gut an, allerdings gibt es bereits jetzt die ersten Probleme: Am Sonntag meldete die „ Welt am Sonntag“ eine Störung der Hotline. Und auch wenn sich die Kassenärztliche Vereinigung in Brandenburg (KVBB) beeilte, um zu versichern, das man zumindest hierzulande alles unter Kontrolle habe, bleibt doch das Gefühl zurück, dass diese Fehlermeldung nicht die letzte bleiben könnte.

Denn das Problem heißt Überlastung und ist nicht neu: Seit dem Beginn der Pandemie und seit der Entscheidung des Bundesgesundheitsministeriums die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes als bundesweite Corona-Hotline zu nutzen, häufen sich immer wieder Meldungen aus einzelnen Bundesländern, in denen beklagt wird, dass vermeintliche und tatsächliche Corona-Infizierte die Leitungen verstopfen.

Ein bekanntes Problem und trotzdem keine Lösung? In den nächsten Tagen wird sich zeigen, was die Überlastung konkret mit sich bringen wird – nicht nur für Impfberechtigte, auch für die eingesetzten Call-Center.

