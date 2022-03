Potsdam

Viele Kinder, die vor russischen Bomben hierher geflohen sind, sitzen zwar noch nicht in märkischen Klassenzimmern, Unterricht haben sie trotzdem. Sie nutzen, wenn sie bei ihrer deutschen Gastfamilie einen Computer haben, eine ukrainische Bildungsplattform, auf der tausende Lernmaterialien gespeichert sind und Unterrichtseinheiten per Video abrufbar sind.

Aber in einigen Wochen wird für die Kinder und Jugendlichen die deutsche Schulpflicht gelten. Wäre es sinnvoll, sie dann auf Ukrainisch zu beschulen, ihnen den Stoff zu vermitteln, der jetzt in ihrem Heimatland dran wäre? Das ist ein nachvollziehbarer Wunsch nach Normalität, der gespeist wird von der Idee, dass der Krieg schon nicht so lange dauern wird. Wäre es doch nur so, könnte man diesem Wunsch vielleicht entsprechen – gesetzt den Fall, es gäbe genug Lehrkräfte für diesen bildungspolitischen Sonderweg.

Aber niemand kann mit einer zeitnahen Rückkehr rechnen. Deswegen sollten die Kinder schnell Deutsch lernen – weil sie eine Perspektive brauchen, wenn der Frieden nicht so schnell kommt. Und sie sollten nach deutschem Lehrplan unterrichtet werden – und nicht nach ukrainischen Geschichtsbüchern. Wie unterschiedlich Geschichtsbücher ausfallen und warum – das kann in höheren Klassen ja durchaus thematisiert werden.

Von Torsten Gellner